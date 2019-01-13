АБУ-ДАБИ, 13 янв /ПРАЙМ/. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил РИА Новости, что он с нетерпением ожидает встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком на саммите в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

"Я с нетерпением жду встречи с министром Новаком в Давосе, я находился в контакте с его офисом. У нас есть много предметов для обсуждения во время подготовки к апрельской конференции", — заявил Баркиндо на полях конференции в Абу-Даби.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января. Проведение встречи министерского комитета ОПЕК+ (JMMC) предварительно запланировано на апрель.