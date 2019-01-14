МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области полностью обнулило риски транзита газа через территорию Литвы, одной из стран НАТО, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Надо сказать, что любой транзитный риск отличен от нуля, тем более когда газ из России в Россию транспортируется через территорию страны НАТО. Поэтому президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена цель полностью обнулить транзитные риски Литвы, а это значит создать абсолютно независимый, гарантированный, надежный маршрут газоснабжения Калининградской области. И это поручение выполнено", — сказал Миллер в интервью телеканалу "Россия 2".

"Одновременно с автономией газоснабжения мы решили проблему автономии производства электроэнергии в Калининградской области", — отметил он.

Миллер уточнил, что с запуском терминала был ликвидирован и дисбаланс интересов в транзитном контракте с Литвой, который возник после запуска страной собственного терминала СПГ. "Когда Литва построила свой собственный терминал по приему сжиженного природного газа, баланс интересов был нарушен. Литва усилила свою переговорную позицию по транзитному договору, потому что у Литвы появилось два маршрута поставки газа: по суше и с моря, два источника поставки газа. В настоящее время этот дисбаланс полностью ликвидирован", — сказал глава "Газпрома".

В то же время он признал, что поставки СПГ в Калининград дороже поставок трубопроводного газа через территорию Литвы. "Без сомнения, поставки сжиженного природного газа по морю на таком расстоянии дороже, чем поставки трубопроводного газа. Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия приемного терминала сказал, что эта разница в цене абсолютно точно не ляжет на плечи конечного потребителя газа в Калининградской области", — пояснил Миллер.

"В рамках проекта (автономного газоснабжения Калининградской области) мы строим завод по сжижению природного газа в районе компрессорной станции "Портовая". Завод будет построен в 2019 году и, без сомнения, наличие СПГ собственного производства и комплексность проекта делает наш проект гораздо более конкурентоспособным по экономике по отношению к похожим проектам в других странах. В тот период времени, когда Калининградская область не будет нуждаться в сжиженном природном газе, мы его будем просто-напросто поставлять на рынок", — добавил он.

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский". Это единственная плавучая регазификационная установка в России. Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 миллиарда кубометров в год.

В 2015 году "Газпром" и литовская АВ Amber Grid подписали новый договор на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиардов кубометров в год.