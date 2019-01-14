МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" провел первую сделку по продаже газа с поставкой до конца месяца на своей электронной торговой платформе (ЭТП), говорится в сообщении компании.

"ООО "Газпром экспорт" 10 января 2019 года в рамках торговой сессии успешно осуществило на Электронной торговой платформе первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке Gaspool", — говорится в сообщении.

Компания планирует регулярно проводить такие сделки и готовит типовое соглашение для них. ""Газпром экспорт" рассчитывает, что появление новых гибких торговых инструментов, таких как контракты balance-of-month и day-ahead (на день вперед), привлечет дополнительный интерес к продуктам компании. Компания планирует опубликовать типовой контракт на своем официальном сайте в ближайшее время", — отмечается в сообщении.

"Газпром экспорт" в сентябре запустил торги на своей электронной платформе для продажи газа европейским потребителям в дополнение к действующим контрактам. Компания объявляла о проведении трех торговых сессий — с 17 сентября по 30 октября, с 17 сентября по 29 ноября и с 17 сентября по 28 декабря — с поставкой в пунктах Германии, Австрии и Словакии. В конце ноября "Газпром экспорт" начал проводить торги с поставкой в начале 2019 года. За три месяца работы ЭТП "Газпром экспорт" реализовал более 1,6 миллиарда кубометров газа, заключив контракты с более чем двумя десятками контрагентов.