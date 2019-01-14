МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Компания Alliance Oil планирует выкупить собственные еврооблигации с погашением в марте 2019 года у инвесторов, говорится в сообщении эмитента.

"Ввиду существенного риска усиления действующих санкций и введения новых ограничений для российского бизнеса, эмитент приглашает инвесторов к участию в выкупе с дисконтом к номинальной стоимости еврооблигаций", — говорится в сообщении.

Заявки на выкуп евробондов компания будет собирать до 25 января. Выпуск объемом 350 миллионов долларов был размещен в марте 2010 года. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 300 миллионов долларов.

Минфин США в июне 2017 года объявил, что вводит санкции против граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под санкции попали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт".

Alliance Oil входит в состав "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) Эдуарда Худайнатова. Alliance Oil была создана при слиянии НК "Альянс" с West Siberian Resources Дмитрия Босова в 2008 году. Alliance Oil управляет проектами по добыче нефти на Таймыре, в Поволжье, Томской области и Казахстане, а также владеет Хабаровским НПЗ и АЗС, нефтепродуктовыми терминалами на Дальнем Востоке.