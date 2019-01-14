МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni и оманская государственная Oman Oil получили от министерства нефти и газа Омана разрешение на разведку и добычу на нефтяном месторождении в стране, говорится в релизе итальянской компании.

"Сегодня Eni и государственная компания Oman Oil Company заключили соглашение с правительством Омана о разведке и добыче на Блоке 47", — сообщает Eni.

Итальянская компания получила 90% в проекте, Oman Oil — оставшиеся 10%. Ожидается, что разведка на месторождении начнется в текущем году.

Блок 47 расположен в оманской провинции Эд-Дахилия и занимает площадь около 8,524 тысячи квадратных километров. Eni и Oman Oil выиграли тендер на этот участок в 2017 году.

В релизе также сообщается, что Eni вместе с британской BP подписала соглашение с оманским министерством нефти и газа, в котором устанавливаются принципы приобретения компаниями прав на разведку и добычу на блоке 77 в стране. Eni и BP будут владеть по 50% в концессии, при этом Eni станет оператором проекта на этапе разведки.