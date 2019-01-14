МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. С 7 по 11 января 2019 года все виды моторного топлива в РФ существенно подешевели, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 на прошлой неделе стали дешевле на 2,521 тысячи рублей и стоили 52,511 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 снизилась на 685 рублей, до 50,373 тысячи рублей за тонну.

Цена на реализуемое оптом дизельное топливо зимнее Класс 5 опустилась до 54,973 тысячи рублей за тонну, что на 694 рублейт меньше, чем неделей ранее.