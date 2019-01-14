МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Транснефть" в 2019 году планирует нарастить прокачку нефти на 0,6%, до 483,1 миллиона тонн, при этом экспорт нефти снизится на 0,9%, до 228,3 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Исходя из заявок на 2019 год, план стоит на уровне 483,5 миллиона тонн, из них на НПЗ Российской Федерации 254 миллиона тонн, 228,3 миллиона тонн — на экспорт", — сказал Андронов.

Ранее в понедельник он сообщал, что в 2018 году "Транснефть" приняла в систему 480,4 миллиона тонн нефти, из них на экспорт было прокачано 230,5 миллиона тонн, на НПЗ РФ — 249,5 миллионов тонн. При этом, поставки нефти на экспорт по итогам 2018 года снизились на 1,4%, до 230,5 миллиона тонн.