КИЕВ, 14 янв — ПРАЙМ. Экспертные консультации перед министерской встречей по газу России, Украины и Еврокомиссии во вторник 15 января могут пройти без РФ, так как "Газпром" еще не подтвердил своего участия, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в начале января говорил, что трехсторонние переговоры по газу на политическом уровне с Россией и Украиной пройдут в Брюсселе 21 января. Сам Витренко заявлял, что трехсторонние экспертные консультации перед министерской встречей по газу России, Украины и Еврокомиссии пройдут 15 января. Однако в понедельник представитель в Еврокомиссии заявил РИА Новости, что трехсторонняя встреча по газу на экспертном уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии до министерской встречи не планируется.

"Пока подтверждено участие украинской и европейской стороны. Если завтра не будет российской стороны, то встреча будет двусторонней, и после этого мы будем комментировать ситуацию", — написал Витренко в Facebook, комментируя возможную отмену экспертной встречи 15 января.