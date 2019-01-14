МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в России за неделю с 1 по 6 января выросли в среднем на 21 копейку и составили 43,63 рубля за литр, а на дизельное топливо — на 48 копеек, до 47,14 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным статистической службы, средняя розничные цены бензина в РФ марок Аи-92 и Аи-95 к 9 января выросли на 19 копеек каждая — до 41,67 и 44,96 рубля за литр соответственно. Стоимость бензина марки Аи-98 выросла на 36 копеек, до 50,79 рубля за литр.

В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

За прошедшую неделю увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 63 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Нарьян-Маре – на 2,1%, Анадыре – на 1,8%, Магадане, Черкесске и Хабаровске – на 1,7%. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в девяти центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Кызыле – на 1,2%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,7%.