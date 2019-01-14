МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. ОПЕК планирует в феврале провести встречу для обсуждения хартии о сотрудничестве в формате ОПЕК+, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти — суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В конце декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что секретариат ОПЕК разослал проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.

"ОПЕК… планирует встречу со странами вне ОПЕК относительно хартии о сотрудничестве 7-8 февраля, а также дальнейшие обсуждения со всей группой ОПЕК+ 18-19 февраля", — сообщает агентство.

Ранее в понедельник агентство также сообщало, что альянс ОПЕК+ планирует провести заседания технического и мониторингового комитета в Баку 17-18 марта, а министерские встречи — 17-18 апреля в Вене.

Блумберг со ссылкой на Баркиндо добавляет, что все даты встреч были согласованы между министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо, который сейчас председательствует в ОПЕК, Новаком, а также его саудовским коллегой Халидом Аль-Фалихом.