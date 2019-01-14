МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,72%, до 6,34 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,34%, до 177,5 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 0,26%, до 77,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,13%, до 4,74 доллара, "Газпром нефти" — на 1,87%, до 26,25 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 1,44%, до 19,91 доллара, НЛМК — на 1,78%, до 22,6 доллара, "Северстали" — на 1,39%, до 14,21 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,7%, до 1,2 доллара, Сбербанка — на 1,35%, до 12 долларов. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,59%, до 17 долларов.

Цена расписок "Магнита" уменьшилась на 0,49%, до 14,21 доллара, "Ленты" — на 0,61%, до 3,28 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,08%, до 2,52 доллара.