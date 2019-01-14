МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать негативную динамику в понедельник вечером, слабые данные внешней торговли Китая вызывают у трейдеров опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, что может снизить спрос на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.37 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94%, до 59,91 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,48% — до 51,34 доллара за баррель.

Статистика товарооборота Китая продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Объем экспорта из страны снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, и это самое существенное снижение за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Помимо этого премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил ранее в понедельник, что 2019 год будет еще более сложным для развития Китая, поскольку растут факторы давления на экономику страны.

По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), чьи слова приводит агентство Блумберг, нефтяные цены реагируют и на негативную динамику фондовых рынков. Основные американские фондовые индексы торгуются в "красной зоне", европейские торговые площадки закрылись снижением на 0,3-0,9%