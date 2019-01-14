МЕХИКО, 14 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в 2025 году страна будет добывать 5 миллионов баррелей нефти в сутки.

"Пять миллионов баррелей в день в 2025 году — это возможно при условии привлечения инвестиций и новых технологий", — заявил Мадуро в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием. Его заявления транслируются в YouTube.

Мадуро пообещал также усилить работу совместных предприятий, которые созданы Венесуэлой на нефтеносном поясе Ориноко с другими странами.