МЕХИКО, 14 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился в понедельник начать продажу за рубеж 15% венесуэльской нефти за криптовалюту петро.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Стоимость одного петро привязана к цене одного барреля венесуэльской нефти, сейчас она оценена Мадуро в 36 тысяч суверенных боливаров за единицу.

"С этого момента даю приказ основным госкомпаниям и PDVSA продавать 15% своей продукции (нефти — ред.) на международных рынках за петро", — сказал Мадуро в ходе своего выступления перед национальным учредительным собранием. Его заявления транслируются в YouTube.

В начале декабря 2018 года президент Венесуэлы заявлял, что с 2019 года вся нефтяная продукция страны будет продаваться только за криптовалюту петро.