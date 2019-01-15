МЕХИКО, 15 янв /ПРАЙМ/. Мексиканский Pemex за первые девять дней января импортировал рекордный объем бензина — 764,8 тысяч баррелей в сутки, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор со ссылкой на данные налоговой службы.

Таким образом, он опроверг информацию о том, что перебои с поставками бензина в ряде штатов страны связаны в том числе со снижением его импорта.

Ранее Мексика выходила на максимальные объемы импорта топлива в ноябре 2017 года – тогда он составлял 682 тысячи баррелей в день. При этом за первые девять дней января 2019 года 6% от импорта бензина приходилось на частные компании, в том числе Glencore, Exxon Mobil и Windstar.

По данным служба, в декабре заправки Мексики могли получать через Pemex 559 тысяч баррелей в день. По данным самой компании, в ноябре объем импорта в среднем составлял 594 тысячи баррелей в сутки.

Перебои с бензином в Мексике последовали после старта реализации плана борьбы с хищениями топлива из трубопроводов. Власти перекрыли несколько основных трубопроводов, перейдя на снабжение страны автоцистернами, однако это вызвало нехватку бензина во многих регионах, в том числе в столице Мехико.

Нефтедобывающая Мексика в связи с нехваткой перерабатывающих мощностей импортирует более 70% потребляемого в стране топлива, в основном из США.