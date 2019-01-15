МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков выразил недовольство повышением цен на метан на заправках "Газпрома" в конце 2018 года.

"Цена на метан была сначала 11 рублей 80 копеек, была 12. Вы ни с того ни с сего перед Новым годом с 14 рублей подняли до 18 рублей", — сказал Зубков в ходе экспертной дискуссии" Газомоторное топливо: настоящее и будущее России" в рамках Гайдаровского форума, обращаясь к генеральному директору компании "Газпром газомоторное топливо" Михаилу Лихачеву.

"Не надо это делать, не надо пугать людей. Нет такой необходимости сегодня. 14 рублей, ну 16 рублей. Ну оставьте вы на какое-то время — на год, на два, пока люди действительно переоборудуются. Они тратят деньги, они покупают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо помочь этим людям. Зачем это вы делаете?" — продолжил глава совета директоров "Газпрома".

"Я вам делал замечание, а вы вот 29 декабря цены подняли. Не надо этого делать", — добавил Зубков.

"Замечание принято, выполняется", — ответил Лихачев.

В компании РИА Новости уточнили, что сегодня средняя цена за кубометр природного газа (метана) на АГНКС "Газпром" в России составляет 16 рублей.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.