МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что примет участие в трёхсторонних переговорах по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК).

"Да, 21 (января — ред.) планируется встреча", — ответил Новак на вопрос журналистов, состоятся ли намеченные в Брюсселе переговоры и будет ли он в них участвовать. При этом глава Минэнерго не стал заранее озвучивать позицию России на предстоящих переговорах.

Пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича в понедельник сообщил, что трехсторонняя встреча России, Украины и Евросоюза по газу на экспертном уровне, намеченная на 15 января, отменена. Сама встреча министров запланирована на 21 января в Брюсселе.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.