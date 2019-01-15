КИЕВ, 15 янв — ПРАЙМ. Цена на газ для населения на Украине с 1 мая 2019 года вырастет еще на 20%, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление кабмина и это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ ", — сказал Рева в эфире телеканала Эспрессо. TV.

При этом министр уточнил, что вероятность повышения цены на газ с 1 мая на 20% зависит от многих факторов. "Это (повышение цены на 20% — ред.) в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов", — сказал Рева.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.