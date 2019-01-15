МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Французская компания Total планирует полностью выйти из газодобычи на шельфе Нидерландов, продав там месторождения, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в индустрии и банковских кругах.

Для проведения сделки компания еще в декабре 2018 года наняла инвестиционный банк Jefferies. По ее заключении, Total может выручить от 300 до 400 миллионов долларов, пишет агентство.

Запасы газа на планируемых к продаже месторождениях Total практически иссякли. По словам источников, многие платформы потребуется вывести из эксплуатации, что может принести налоговые льготы новому владельцу активов.

Total добывала газ в Голландии на протяжении 55 лет, уточняет Рейтер. Уровень добычи Total в Нидерландах в 2017 году составлял около 41 миллиарда кубических футов газа или около 20 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, 25 тысяч баррелей в сутки — в 2016 году.

В общей сложности французская компания владеет долями в 24 лицензионных проектах на разработку морских месторождений в Голландии, Total является оператором лишь в 20 из них.