КИЕВ, 15 янв /ПРАЙМ/. Украинский "Нафтогаз" не ожидает финальных договоренностей по итогам трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в понедельник 21 января, заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Ранее на вторник была запланирована экспертная трехсторонняя встреча России, Украины и Евросоюза по газу, однако встреча не состоялась. При этом представители Киева провели встречу с представителями ЕК.

"В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе", — приводит слова Витренко агентство УНН.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в начале января говорил, что трехсторонние переговоры по газу на политическом уровне с Россией и Украиной пройдут в Брюсселе 21 января. Сам Витренко заявлял, что трехсторонние экспертные консультации перед министерской встречей по газу России, Украины и Еврокомиссии состоятся 15 января. Однако в понедельник представитель в Еврокомиссии заявил РИА Новости, что трехсторонняя встреча по газу на экспертном уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии до министерской встречи не планируется.