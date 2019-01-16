МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Президиум Верховного суда России в среду рассмотрит надзорную жалобу Приморского торгового порта (ПТП, Ленинградская область, входит в группу НМТП) на определение нижестоящей инстанции, признавшей законным решение ФАС об установлении ПТП в 2015 году монопольно высокой цены на перевалку нефти.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев в октябре 2018 года кассационные жалобы ФАС и "Роснефти", отменила судебные акты трех нижестоящих арбитражных судов, которые ранее по заявлению ПТП признали выводы антимонопольного органа незаконными. ПТП подала на определение коллегии надзорную жалобу.

ФАС в ноябре 2016 года предписала ПТП снизить цену на перевалку нефти и перевести тарифы в рубли. Согласно решению ФАС, компании необходимо отменить монопольно высокую цену на услуги по перевалке нефти в размере 2,25 доллара и установить экономически обоснованную цену на уровне тарифов года, который предшествует году начала нарушения.

Представитель ПТП ранее заявил в суде первой инстанции, что ФАС допустила фундаментальную ошибку, которая "потянула" незаконность ее актов, — неправильно определила географические границы рынка перевалки нефти. По мнению заявителя, это границы не одного порта Приморск, а всего Балтийского бассейна, включая порт Усть-Луга. Он подчеркнул, что у потребителя есть возможность выбирать между перевалкой нефти в Приморске или Усть-Луге.

Представитель ФАС ранее заявлял, что порт в Приморске является субъектом естественной монополии, и в отношении него применяется усеченный порядок определения доминирующего положения. Ответчик сообщил, что рентабельность ПТП в 2013 году составляла 117%, а в 2015 году за счет повышения цен при сохранении себестоимости она возросла до 263%. Это доказывает, что ПТП установил монопольно высокую цену, сделал вывод представитель ФАС.

Ранее в своих кассационных жалобах в ВС РФ "Роснефть" и ФАС указали, что ПТП является единственным хозяйствующим субъектом, оказывающим услуги по перевалке нефти на морские танкеры в порту Приморск; при этом перенаправление нефти на порт Усть-Луга невозможно из-за загруженности его мощностей.