МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) сообщила о том, что обнаружила запасы газа и конденсата к югу от месторождения Kristin в Норвежском море.

"Equinor, совместно со своими партнерами Petoro, ExxonMobil и Total, подтвердила наличие газа и конденсата на разведочной скважине Ragnfrid North (6406/2-9 S) в Норвежском море", — говорится в релизе компании. Объем извлекаемых запасов оценивается в 6-25 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Скважина Ragnfrid North, открытая 3 октября прошлого года, располагается примерно в 20 километрах южнее платформы Kristin в Норвежском море. Оператором скважины является Equinor с долей в 52%, а партнерам — Petoro, ExxonMobil и Total — принадлежит 27%, 15% и 6% соответственно.

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия. Equinor является крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в Великобританию.