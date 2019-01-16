МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" впервые предложил газ с поставкой на пункт TTF в Нидерландах в рамках торгов на своей электронной торговой платформе (ЭТП), следует из материалов компании.

Поставка 3,9 миллиона кубометров газа на хаб TTF будет осуществлена в феврале, говорится в материалах.

Ранее "Газпром экспорт" проводил торги газом с поставкой в пунктах Германии, Австрии и Словакии.

"Газпром экспорт" в сентябре запустил торги на своей электронной платформе для продажи газа европейским потребителям в дополнение к действующим контрактам. В декабре "Газпром экспорт" заключил первую сделку по продаже газа с поставкой на следующие сутки, в январе — с поставкой до конца месяца. C начала работы электронной платформы компания реализовала более 1,8 миллиарда кубометров газа, заключив контракты с более чем двумя десятками контрагентов.

Голландская TTF (Tittle Transfer Facility) — одна из крупнейших площадок по торговле газом в Европе. На площадке осуществляются торги фьючерсами на газ, а также ведется торговля газом с физической поставкой товара. Хаб основан в 2003 году компанией Gasunie, сейчас его деятельностью управляет компания Gasunie Transport Services, оператор ГТС в Германии.