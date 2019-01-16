МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Энергетические компании Chevron, Total и Reliance присоединились блокчейн-платформе для торговли нефтью и газом Vakt, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Vakt.

Блокчейн-платформа Vakt была создана в 2017 году консорциумом, в состав которого входят крупнейшие нефтяные компании BP, Royal Dutch Shell и Equinor, а также сырьевые трейдеры Mercuria Energy, Koch Supply & Trading и Gunvor.

"Total уже довольно давно поддерживает отраслевые инициативы по оцифровке процессов послепродажного обслуживания грузов. Мы рассматриваем их как важный шаг в направлении более безопасных, быстрых и дешевых логистических операций. Мы стремимся внести свой вклад в развитие блокчейн-платформы Vakt на различных рынках", — сказал агентству глава отдела Total по торговле и перевозкам Томас Уэймел (Thomas Waymel).

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США, работает более чем в 180 странах. Индийская Reliance Industries занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов.