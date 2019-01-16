БЕРЛИН, 16 янв — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас может обсудить в пятницу в Москве позицию по "Северному потоку-2" и транзиту газа через Украину, это актуальные политические темы, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Не хочу предвосхищать содержание переговоров, но думаю, что эта актуальная политическая тема может быть поднята там", — сказала Адебар, отвечая на вопрос журналиста, будет ли обсуждаться в ходе визита Мааса ситуация вокруг будущего транзита газа через Украину.

Адебар добавила, что позиция Германии по "Северному потоку" и транзиту газа через Украину остается неизменным.