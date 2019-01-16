МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Chevron остановила работу третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Gorgon LNG в Австралии из-за механических неполадок, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.

Детали остановки работы выясняются, пишет агентство. Компания не называет сроки возобновления функционирования очереди. Уточняется, что первая и вторая очереди Gorgon работают без перебоев, завод продолжает производить и экспортировать СПГ.

Gorgon — крупное газовое месторождение в Австралии. СПГ-проект разрабатывают Chevron, которая владеет 47,3%, ExxonMobil и Shell по 25%, Osaka Gas — 1,25%, Tokyo Gas — 1% и Chubu Electric Power — 0,417%. Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.