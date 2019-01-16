МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Китайский энергогигант Petrochina перепродает сжиженный природный газ (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" в Европу на фоне пониженного спроса в Азии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в торговых кругах.

"Petrochina этой зимой предлагала грузы в основном на северо-запад Европы, покупателями стали, в том числе, Vitol, Trafigura и BP", — сообщили два источника.

"Ранние запуски второй и третьей производственных линий "Ямала СПГ" в 2018 году привели к увеличению спотовых объемов газа из России и помогли Petrochina расширить присутствие на европейском рынке", — добавляет агентство.

Вторая производственная линия "Ямала СПГ" была запущена в начале августа прошлого года, третья — в конце ноября. В целом три линии имеют мощность 16,5 миллиона тонн СПГ. При этом вторая и третья линии были запущены со значительным опережением изначально запланированных сроков. Запуск четвертой линии на 1 миллион тонн, которая будет построена по собственной технологии сжижения газа "Новатэка" ("Арктический каскад") намечен на конец 2019 года.

Petrochina, являясь дочерней компанией китайской государственной CNPC, владеет долей в 20% в проекте и, соответственно, в спотовых объемах газа. Тендеры на покупку газа у Petrochina организовываются почти каждую неделю, добавляет агентство. "Новатэку" принадлежит 60% в проекте, и компания предлагает европейским покупателям по два груза в неделю, сообщил источник. Французская Total, также участвующая в проекте, не торгует СПГ с него.

Petrochina также заключила 20-летний контракт с партнерами по "Ямал СПГ" на поставку 3 миллионов тонн газа в год только на китайский рынок. По данным сайта Total, эта сделка является частью общего объема в 14,8 миллиона тонн газа в год, который будет распределятся между Total, Petrochina, "Газпромом", испанской Naturgy и "Новатэком".