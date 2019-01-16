МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером демонстрируют негативную динамику, трейдеры отыгрывают данные минэнерго США о росте добычи нефти и запасов нефтепродуктов за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.53 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,08%, до 60,59 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,71%, до 51,74 доллара за баррель.

Управление энергетической информации минэнерго США ранее в среду опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 января, уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 437,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов лишь на 1,32 миллиона баррелей, до 438,38 миллиона баррелей.

Однако в центре внимания трейдеров оказались данные по запасам нефтепродуктов в США. Запасы бензина за неделю выросли на 7,5 миллиона баррелей, или на 3%, до 255,6 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 2,1%, составив 143 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 1,6 миллиона баррелей.

"Продолжающийся сильный рост запасов нефтепродуктов оказывает давление на нефтяные котировки и компенсирует сокращение запасов сырой нефти", — сказал агентству Рейтер старший сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).

Минэнерго США также сообщило, что суточный объем добычи нефти в стране вырос на 200 тысяч баррелей по сравнению с прошлой неделей, до 11,9 миллиона баррелей в день.