МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, подешевели лишь расписки "Ленты" и "Газпром нефти", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,71%, до 6,28 доллара, "Новатэка" — на 0,73%, до 179 долларов, "Лукойла" — на 0,16%, до 77,12 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,15%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,33%, до 26 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,58%, до 19,93 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 22,71 доллара, "Северстали" — на 0,7%, до 14,32 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,6%, до 1,21 доллара, Сбербанка — на 3,32%, до 12,46 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в стоимости на 0,71%, до 17,1 доллара.

Цена расписок "Магнита" увеличилась на 2,97%, до 15,09 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,45%, до 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,12%, до 2,53 доллара.