САРАТОВ, 16 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в среду попросили региональное управление Федеральной антимонопольной службы выяснить причины установившейся в области цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 выше средних показателей по Приволжскому федеральному округу и в целом РФ, сообщила пресс-служба думы.

По данным Росстата на 9 января, средние потребительские цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в РФ составляет 41,67 и 44,96 рубля соответственно, в ПФО — 41,15 и 44,29 рубля, а в Саратове — 41,90 и 45,22 рубля, что является самым высоким показателем среди регионов округа.

"Просим вас проверить в рамках исполнения федерального закона №135-ФЗ "О защите конкуренции", почему в Саратовской области сложилась такая цена на бензин и ГСМ и существует ли здесь картельный сговор", — говорится в обращении депутатов, копией которого располагает РИА Новости.

Обращение в адрес руководителя регионального УФАС Людмилы Борисовой направили депутаты от "Единой России" Ольга Болякина, Вадим Рогожин и Алексей Наумов.