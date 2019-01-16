МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия планирует финализировать инвестиции в проект "Арктик СПГ-2" в этом году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики страны Халида аль-Фалиха.

"Саудовская Аравия планирует финализировать инвестиции в "Арктик СПГ-2" в этом году", — сообщает агентство.

В конце декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд рассматривает возможность инвестировать в проект "Арктик СПГ-2" вместе с Saudi Aramco.

В ноябре прошло года глава Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что на встрече с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном планирует обсудить покупку доли в "Арктик СПГ-2" и рассчитывает на подписание соглашения в максимально короткие сроки. Тогда Нассер отказался комментировать, какую именно долю в проекте хочет приобрести Saudi Aramco.