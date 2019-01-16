МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия может завершить сделку по приобретению доли в нефтесервисной компании "Новомет" в феврале текущего года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики страны Халида аль-Фалиха.

"Аль-Фалих ожидает финализацию инвестиций в "Новомет" в феврале", — передает агентство.

В конце декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco финализировали основные параметры сделки по инвестициям в "Новомет".

В июне источник на рынке говорил РИА Новости, что РФПИ совместно с Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) рассматривают покупку доли "Роснано" в 30,76% в нефтесервисной компании "Новомет".