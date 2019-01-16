МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Россия намерена сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в озвученные ранее сроки — три-четыре месяца, следует из слов замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина в ходе деловой миссии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Саудовскую Аравию.

"Как заявил (глава Минэнерго РФ — ред.) Александр Новак на встрече в Вене в декабре, мы достигнем целевого показателя к апрелю, в апреле. Идет нормальный технический процесс, сейчас зимний сезон, который подразумевает некоторые колебания показателей… Январь еще не закончился, мы находимся на пути к тому, чтобы достичь показателей, о которых говорил Новак в декабре", — приводит фонд ответ Сорокина на вопрос о сроках сокращения Россией добычи нефти.

Ранее в январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью телеканалу CNBC, что Россия начала снижать добычу нефти в рамках ОПЕК+ медленнее, чем хотелось бы. При этом он выразил уверенность в том, что РФ начнет сокращать добычу.

В середине декабря Новак говорил, что Россия сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки в рамках договоренностей ОПЕК+ в течение трех месяцев. Ранее в декабре он пояснял, что Минэнерго считает реальным для России выйти на целевой уровень добычи по сделке ОПЕК + за четыре месяца.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в конце 2016 года в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017–2018 годах и в основном перевыполнялся. В декабре ОПЕК+ заключила новую сделку, предусматривающую сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россией — на 228 тысяч от уровня октября 2018 года.