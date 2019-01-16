МЕХИКО, 16 янв /ПРАЙМ/. Бразильская Petrobras по итогам 2018 года снизила добычу нефти на территории страны на 5,5%, до 2,03 миллиона баррелей в день, сообщила компания.

Общая добыча углеводородов компанией в Бразилии и за ее пределами составила в среднем 2,63 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, снизившись на 5%. В том числе в Бразилии корпорация производила 2,53 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Корпорация планирует на 2019 год добычу нефти и газа в среднем 2,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Petrobras также отмечает, что достиг уровня утилизации попутного газа в 96,6%.

В декабре компания добывала в среднем 2,7 миллиона баррелей в сутки, в том числе 2,64 миллиона в Бразилии (на 3% больше ноября 2018 года).

Ранее сообщалось, что бразильский энергогигант планирует в 2019 году сократить чистый долг на 10 миллиардов долларов до 69 миллиардов долларов.

В последние годы компании были необходимы значительные инвестиции для разработки крупных месторождений подсолевого слоя на шельфе — в 2014 году долги Petrobras составляли 106 миллиардов долларов. Однако затем после коррупционного скандала и падения цен на нефть корпорации пришлось объявить о программе распродажи активов, чтобы сократить долги.