БРЮССЕЛЬ, 17 янв /ПРАЙМ/. ЕП предлагает распространить программу финансирования работ по закрытию Игналинской АЭС в Литве на будущий проект захоронения радиоактивных отходов, так как у республики нет на это соответствующих средств, всего же предстоит изыскать свыше 1,5 миллиарда евро для завершения программы в 2038 году.

ЕП на сессии в четверг в Страсбурге рассмотрит внесенные депутатами поправки в проект постановления Совета о программе помощи по выводу из эксплуатации Игналинской атомной электростанции в Литве.

"Хотя захоронение отработавшего топлива и радиоактивных отходов в подземном хранилище глубокого залегания исключено из сферы охвата программы на период 2021-2027 годов, Литва и ЕС в надлежащее время начнут консультации относительно возможного включения этих видов деятельности в сферу охвата программы в рамках последующих многолетних финансовых рамок", — говорится в поправке в документ.

Авторы инициативы объясняют это предложение тем, что "Литва не смогла накопить финансирование для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива из-за досрочного закрытия Игналинской АЭС в качестве предварительного условия для членства в ЕС".

Кроме того, в ЕП полагают, что "исходя из имеющихся оценок и планируемой даты окончательного закрытия в 2038 году, для этой цели после 2020 года потребуются значительные дополнительные финансовые ресурсы". "Для завершения плана вывода из эксплуатации к 2038 году необходимо будет устранить финансовый пробел в размере 1,548 млрд евро", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в рамках многолетней финансовой программы в период с 2021 по 2027 годы на финансирование программы предусматривается 780 миллионов евро.

При этом евродепутаты предлагают зафиксировать в документе, что, несмотря на программу по Игналинской АЭС, "Литва по-прежнему несет главную ответственность за развитие и инвестирование в Игналинском районе, который характеризуется низкими доходами и самым высоким уровнем безработицы в стране".

В декабре 2017 года правительство Литвы утвердило обновленный межведомственный план по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС. Предусматривалось, что в 2018 году Игналинская АЭС завершит строительство комплекса по хранению твердых радиоактивных отходов и краткосрочных отходов низкого радиоактивного уровня, а также приступит к постройке хранилища краткосрочных и средних радиоактивных отходов. Полное завершение работ по закрытию ИАЭС ожидается к 2038 году.