ХАБАРОВСК, 17 янв /ПРАЙМ/. Жители села Эльга, соседнего с селом Чекунда в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где сошел оползень, тоже готовы переселиться в случае переезда соседей, губернатор региона Сергей Фургал поручил правительству изучить возможность переселения людей из этих сел, сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. В результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров. Минобороны РФ намерено подорвать образовавшуюся дамбу и восстановить течение реки.

В среду губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил место схода оползня в Верхнебуреинском районе и побывал в селе Чекунда, которому угрожает подтопление весной. Он не исключил переселения жителей села.

"Жители села Эльга также выразили желание переселиться в случае, если Чекунда будет расселена. Поселок обеспечивает теплом котельная из Чекунды, два поселения связывает одна школа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Чекунде проживает 118 человек. В основном это пожилые люди. Школу посещают 17 учеников из Чекунды и Эльги. Жители сел сообщили губернатору, что к переезду готовы. В 2003 году в Чекунде уже было наводнение. После село пережило крупный пожар, который уничтожил более 20 домов.

"Вариант с переселением возможен и рассматривается. Но нужно все просчитать. Чтобы переселить людей в Чегдомын (районный центр – ред.), необходимо сначала жилье построить, так как на вторичном рынке квадратных метров на всех не хватит. Для этого нужно разработать или вступить в одну из программ по строительству. И если переезжать, то переезжать всем и сразу", — приводятся в сообщении слова Фургала.

Отмечается, что губернатор поручил создать в правительстве края комиссию, которая изучит необходимость и варианты переселения жителей сел. Он отметил, что в случае переезда на новое место жители будут получать на руки не деньги, а сертификаты на приобретение жилья.