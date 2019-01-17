Добавлены подробности (третий, пятый абзац).

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Минфин США продлил срок истечения ряда лицензий компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" до 28 января, говорится в сообщении департамента по контролю за иностранными активами (OFAC).

"Это кратковременное продление позволит En+, "Русал" и "Евросибэнерго" продолжить функционировать, пока они осуществляют технические шаги, которые должны быть предприняты перед заключением соглашения между OFAC и этими учреждениями", — говорится в заявлении OFAC.

Ведомство опубликовало на своем сайте три обновленные лицензии: 13J, которая продлевает срок действия вывода из-под санкций активов En+ и "Русала", а также две лицензии 14E и 16E, которые допускают сделки с "Русалом" и En+ до 28 января.

В среду резолюция по блокировке снятия санкций против компаний, связанных с Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в сенате США. За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того, чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, на данном голосовании необходимы были голоса 60 сенаторов.

Минфин США в середине декабря сообщал, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий. Сенат США выступил за рассмотрение резолюции с неодобрением планов министерства финансов страны снять эти санкции.