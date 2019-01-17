МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Меморандум российско-сербского сотрудничества в области развития инноваций в секторе электроэнергетики подписан в четверг главой компании "Россети" Павлом Ливинским и министром инноваций и технологического развития Сербии Ненадом Поповичем, сообщили агентству "Прайм" в компании.

Подписание документа прошло в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Республику Сербия.

Согласно меморандуму, стороны намерены совместно разрабатывать инновационные продукты с применением цифровых технологий, осуществлять взаимодействие в области проектирования и модернизации энергосистем, внедрения интеллектуальных систем управления распределительными сетями с использованием технологий «Умный город».

"Россети" активно работают над цифровой трансформацией электроэнергетики. Аналогичные цели ставит Сербия. Опираясь на опыт друг друга, государства намерены вместе развивать электросетевые комплексы Российской Федерации и Республики Сербии, а также совместно выводить новые технологические решения на рынки третьих стран", — прокомментировал меморандум глава "Россетей" Павел Ливинский.



