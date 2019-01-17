БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович проведет двусторонние встречи на министерском уровне отдельно с Россией и Украиной непосредственно перед трехсторонними переговорами по газу, которые пройдут в Брюсселе в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Да, у вице-президента Шефчовича будут двусторонние (встречи) с обоими министрами непосредственно перед трехсторонней (встречей)", — ответил собеседник агентства на вопрос об отдельных двусторонках до совместных переговоров по газу.

Ранее сообщалось, что со стороны России в трехсторонке будет участвовать министр энергетики РФ Александр Новак, со стороны Украины — глава МИД страны Павел Климкин. Также во встрече примут участие представители "Газпрома" и "Нафтогаза".