МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Болгария зарегистрировала компанию Balkan Gas Hub EAD, которая будет заниматься управлением деятельностью первого газового хаба в стране, говорится в сообщении "Булгартрансгаза" (оператор газотранспортной системы Болгарии).

Сейчас "Булгартрансгаз" является владельцем 100% акций компании, однако впоследствии не более 49% могут быть проданы другим хозяйствующим субъектам, отмечается в сообщении.

На первом этапе Balkan Gas Hub EAD предоставит участникам газового рынка в Болгарии и юго-восточной Европе возможность торговли газом на электронной платформе. В дальнейшем Болгария обеспечит возможность торговли физическими объемами газа.

Оператор ГТС Болгарии "Булгартрансгаз" ведет работу по расширению газотранспортной сети для того, чтобы принять газ из газопровода "Турецкий поток". Компания проводит аукцион, на котором участники рынка смогут забронировать будущие мощности по транспортировке газа, с 21 декабря по 31 января. О своем интересе к аукциону заявлял "Газпром". Планируется, что поставки газа от границы с Турцией до Сербии через Болгарию начнутся в период с 1 января 2020 года до 1 октября 2020 года. Из Болгарии газ "Турецкого потока" планировалось поставлять в Австрию, на газовый хаб Баумгартен.