МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без общей динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,85%, до 6,17 доллара, "Новатэка" — на 0,56%, до 178 долларов, "Лукойла" — увеличилась на 0,6%, до 77,58 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,11%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 25,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,43%, до 20,02 доллара, НЛМК — уменьшилась на 0,31%, до 22,64 доллара, "Северстали" — на 0,21%, до 14,35 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,17%, до 25,85 доллара, Сбербанка — на 0,48%, до 12,4 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", остались на уровне прошлого закрытия в 17,1 доллара.

Цена расписок "Магнита" увеличилась на 1,86%, до 15,37 доллара, "Ленты" — на 1,06%, до 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 3,01%, до 2,6 доллара.