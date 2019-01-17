МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Великобритания готовится получить по крайней мере три груза с российского газового проекта "Ямал СПГ" в течение ближайших семи дней на фоне снижения температур ниже сезонных норм, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов и грузов Kpler.

Танкер "Эдуард Толль" должен прибыть на терминал Isle of Grain вблизи Лондона в субботу, судно Corcovado LNG, которое получило груз с другого российского танкера "Владимир Визе", доставит груз в Grain около 20 января.

Танкер Patris (с грузом с корабля "Кристоф де Маржери") прибудет на СПГ-терминал Саут-Хук 24 января.

Кроме того, терминал Dragon в Уэльсе примет груз на слоте компании Shell 23 января, однако эта доставка еще не подтверждена в системе отслеживания.

Как добавляет агентство, согласно прогнозам, температура воздуха в Лондоне к концу января может опуститься до 1,1 градуса ниже ноля по Цельсию против нормы в 4,5 градуса.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн.