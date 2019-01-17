МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают дешеветь, несмотря на снижение добычи сырья странами ОПЕК в декабре в условиях венской сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.29 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 61,16 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,5%, до 52,06 доллара за баррель.

ОПЕК снизила добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации. В частности, добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре по сравнению с октябрем снизилась на 84 тысячи баррелей в сутки — до 10,553 миллиона баррелей в сутки.

При этом инвесторы продолжают беспокоиться по поводу перенасыщения рынка.

"Опасения по поводу избыточного предложения в сочетании со страхами из-за возможного снижения спроса со стороны Китая, вероятно, давят на энергетический рынок", — приводит агентство MarketWatch мнение рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).

Ранее на этой неделе управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщило, что ожидает возобновления роста добычи в РФ во второй половине 2019 года и в 2020 году. Ведомство спрогнозировало добычу нефти в РФ в 2019 году на уровне 11,52 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году — 11,67 миллиона.