МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Споры "Газпрома" и "Нафтогаза" в международных судах продолжатся до решения проблемы с транзитом российского газа через Украину после 2019 года, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Суд Швейцарии 16 января отменил постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2, сообщил в четверг "Газпром".

"Это (решение суда — ред.) значит, что господина Коболева (глава "Нафтогаза" — ред.) можно поздравить с очередным разоблачением его вранья. И довольно быстрым", — сказал РИА Новости Гривач.

"Эти юридические баталии будут, видимо, продолжаться до урегулирования проблемы с транзитом. Пока, к сожалению, украинцы занимаются больше внутренним предвыборным пиаром и игрой на неискушенную западную публику вместо поиска конструктивных решений накопившихся проблем. Посмотрим, принесет ли предстоящая встреча изменение их подхода и будет ли способствовать этому Брюссель и Берлин", — отметил он.

Встреча экспертов РФ, Еврокомиссии и Украины в рамках трехсторонних переговоров по газу была запланирована на 15 января, но не состоялась. При этом представители Киева встретились с представителями ЕК. Проведение трехсторонних переговоров по газу на министерском уровне в формате РФ-Украина-ЕК планируется 21 января в Брюсселе. Со стороны ЕК в трехсторонке будет участвовать вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, со стороны России — министр энергетики РФ Александр Новак, со стороны Украины — глава МИД страны Павел Климкин. Также во встрече примут участие представители "Газпрома" и "Нафтогаза".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.