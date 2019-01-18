МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group прогнозируют, что США продлят исключения из санкций на покупку иранской нефти, несмотря на заявления об обратном, передает агентство Блумберг.

США в мае прошлого года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 5 мая 2019 года.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук дал понять, что продлевать исключения не планируется. В заявлении Eurasia Group выражаются сомнения относительно жизнеспособности его позиции. "Геополитические приоритеты умерят желание администрации США остановить экспорт нефти из Ирана", — отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков компании, специализирующейся на оценке политических рисков, исключения останутся в силе для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции. При этом Италия, Греция и Тайвань уже прекратили покупать иранскую нефть.