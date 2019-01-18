МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Районный суд Грозного вынес решение, которым обязал региональное отделение "Газпрома" списать долги населения за газ в размере 9 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте прокуратуры республики Чечня.

Отмечается, что Чечня выступала по данному судебному разбирательству истцом.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, сочтя, что компания "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнила требования законодательства и не составила документы, которые необходимы для списания дебиторской задолженности населения за газ в силу истечения сроков исковой давности.

Требования оплатить долги населения за газ создавали в обществе социальную напряженность, а также могли повлечь протестные выступления населения в регионе, заявляли в прокуратуре субъекта РФ.

В октябре 2018 года мэр города Грозный уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя сообщение о списании долгов, сказал, что решение суда является справедливым и основано на сложившихся реалиях.

"Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях", — сказал Каримов.

Он добавил, что суд при принятии решения "учитывал обстоятельства, при которых эта задолженность образовалась".