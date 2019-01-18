МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минпромторг определил производителей инновационного оборудования, которые получат льготные условия для участия в программе модернизации старых ТЭС, пишет газета "Коммерсант".

Как следует из перечня инновационного оборудования и его производителей, с которым ознакомилось издание, основным бенефициаром программы могут стать попавшие под санкции США "Силовые машины" Алексея Мордашова — компания упоминается как возможный производитель всей номенклатуры.

"Для инновационного оборудования предлагаются льготные условия при расчете штрафов за неготовность ТЭС к работе (понижающие коэффициенты вплоть до отсутствия штрафов) и возможность неограниченного грейс-периода (отсрочка ввода). Кроме того, при расчете платежей за мощность для ТЭС с такими машинами в первые три года будет использоваться заявленный, а не фактический коэффициент использования установленной мощности", — пишет газета.

Как отмечается, в список вошли паровые котлы для угольных ТЭС на 25,5 МПа для теплофикационного блока (с поставкой тепла) 200 МВт производства "Силмаша", Подольского машиностроительного завода и барнаульского "Сибэнергомаша". Паровые турбины для угольных ТЭС со сверхкритическим давлением на входе в турбину не ниже 23,5 МПа могут поставлять "Силмаш" и УТЗ (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга). Эти же производители могут стать поставщиками паровых турбин семейства Т-292.

Среди производителей пилотных образцов газовых турбин большой мощности — 40–80 МВт и 150–190 МВт — указаны "Силовые машины", 100–130 МВт — Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха", которая с "Интер РАО" и "Роснано" проводит испытания турбины ГТД-110М. В Минэнерго "Коммерсанту" сообщили, что получили предложения Минпромторга и сформируют позицию по итогам анализа данных.

Минэнерго подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей и может затронуть 39 ГВт мощностей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планировалось провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024. Доходность по ним может составить 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.