МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Нефтяные компании направили в декабре письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов на объектах ТЭКа, пишет газета "Коммерсант". В Росгвардии называют проблему надуманной, а увеличение числа предписаний отрицают.

"Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа", — пишет газета со ссылкой на письмо компаний Патрушеву. По мнению нефтяников, Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану, говорится в статье.

Как пишет "Коммерсант", Росгвардия с момента создания в 2016 году получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП "Охрана", в 2018 году планировала проверить 2,8 тысячи объектов ТЭКа (2,5 тысячи — в 2017 году). Издание утверждает, что ведомство намерено расширить влияние в сфере охраны ТЭКа.

"Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен. Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения", — заявил один из источников газеты в крупной нефтекомпании.

В свою очередь представитель Росгвардии Валерий Грибакин называет проблему надуманной, а также отрицает рост числа предписаний, запрещающих деятельность ЧОПов.

"Список проверок носит публичный характер, совместно с другими контролирующими органами он согласовывается. Собственник объекта и охранная организация предупреждаются об этом заранее в установленном порядке. Никаких облав и проверок, как в 90-е годы", — пояснил он газете.

По словам нефтяников, ситуация обострилась в июне 2018 года с выходом постановления правительства, на основании которого охранные организации, обеспечивающие безопасность опасных производственных объектов ТЭКа, могут быть лишены лицензии. Устранить коллизию правительство поручило Росгвардии, установив срок 1 декабря 2018 года, но соответствующий законопроект до сих пор не был согласован. Как сообщает газета, в письме Патрушеву нефтяники предлагают более простой с точки зрения процедур вариант изменения или приостановления соответствующего пункта постановления.