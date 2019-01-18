МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2019 году до 11,59 миллиона баррелей в сутки с 11,7 миллиона баррелей в сутки, следует из таблицы данных в январском докладе агентства.

Оценка по добыче нефти и конденсата РФ в 2018 году снижена на 50 тысяч баррелей в сутки — до 11,49 миллиона баррелей в день.

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 230 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

МЭА повысило прогноз по росту предложения от стран вне ОПЕК в 2019 году — на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, суммарное предложение на рынке нефти от всех стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году должно достигнуть 62,1 миллиона баррелей в сутки.