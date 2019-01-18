МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Банкротство ЮКОСа в РФ не признано Верховным судом Нидерландов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда.

В мае 2017 года апелляционный суд Амстердама постановил, что решение арбитражного суда Москвы 2006 года, по которому компания ЮКОС была объявлена банкротом, не может быть признано в правовой системе Нидерландов.

Арбитражный суд Москвы в 2004-2005 годах взыскал с ЮКОСа в общей сложности более 300 миллиардов рублей задолженности по уплате налогов за 2000-2004 годы, а летом 2006 года нефтяная компания была признана банкротом. В ходе реализации активов ЮКОСа в 2007 году зарегистрированную в Голландии компанию Yukos Finance B.V., владевшую зарубежными активами ЮКОСа, купило ООО "Промнефтьстрой".

"Это (решение — ред.) означает, что было окончательно установлено, что ликвидатор не был уполномочен передавать акции Yukos Finance российской компании ООО "Промнефтьстрой", и что, следовательно, ООО "Промнефтьстрой" не стал владельцем акций Yukos Finance", — приводит агентство решение Верховного суда страны.

До аукциона считалось, что ООО "Промнефтьстрой" является структурой "Роснефти". Однако после победы "Промнефтьстроя" в аукционе представители "Роснефти" заявили, что "Роснефть" участие в торгах не принимала. Позже Стивен Линч, представлявший на аукционе интересы "Промнефтьстроя", пояснял, что данную структуру приобрела у "Роснефти" компания, учредителем которой является он сам.